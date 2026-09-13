MOTOMONDIALE I Capitani Reggenti a Misano, per il Segretario Fabbri incontri nei box di Aprilia e Ducati Per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini erano presenti diverse istituzioni, tra cui i Capi di Stato. A testimoniare l’ottimo rapporto tra San Marino e la Regione Emilia-Romagna le parole del presidente De Pascale

Ininterrottamente dal 2007, l’appuntamento del motomondiale rappresenta una vetrina di assoluto prestigio per la Repubblica di San Marino. E, in occasione del Gran Premio, non é mancata la presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva che - nel corso della mattinata - hanno visitato, oltre alla tribuna autorità, anche i paddock e le varie hospitality. A Misano presenti anche diversi Segretari di Stato della Repubblica e, in particolar modo, per il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri é stata una giornata proficua, con incontri di alto livello. A partire dal box Aprilia dove Fabbri - con il neo Segretario Particolare Alessandro Mancini e gli imprenditori Andrea Zucchini e Parnia Amani - si sono intrattenuti con l’AD della casa di Noale Massimo Rivola.

É stata anche l’occasione per vedere in anteprima la RS-GP con un’insolita “livrea bianca”, utilizzata da Aprilia per celebrare sia gli 80 anni di Vespa che la tuta indossata da Villeneuve nel GP di Monaco del 1981. Poi é stata la volta di Ducati dove é stato il Team Manager Davide Tardozzi ad accogliere il Segretario. Infine l’incontro con Niki Ruhstorfer, una delle figure cardine del gigantesco mondo Red Bull.

Continua inoltre la sinergia e la collaborazione tra San Marino e la Regione Emilia Romagna, come testimoniato dal presidente Michele De Pascale.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato con delega allo Sport Rossano Fabbri e al Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale

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