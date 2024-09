MOTOMONDIALE I Capitani Reggenti al GP di San Marino, continua l’intesa tra il Titano e l’Emilia-Romagna

I Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno presenziato al Misano World Circuit in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Accompagnati dal neo Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e dal Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati, i Capi di Stato sono stati prima accolti nella tribuna autorità e poi hanno avuto l’occasione di visitare il paddock e la griglia di partenza.

Dal 2007 il Gran Premio “biancazzurro” è protagonista all’interno del circus del motomondiale. Un’occasione importante per far conoscere San Marino nel mondo, un’occasione per continuare la sinergia con la Regione Emilia-Romagna.

Nel video le interviste a Rossano Fabbri, Federico Pedini Amati e Andrea Corsini.

