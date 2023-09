MOTOGP I Capitani Reggenti al GP di San Marino, Lonfernini e Bonaccini in coro: “Un evento straordinario, un progetto vincente”

Al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini presenti anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. I Capi di Stato della Repubblica si sono prima intrattenuti nella tribuna riservata alle autorità poi sono scesi sul circuito di Misano per osservare da vicino i grandi protagonisti della MotoGP. A Santamonica anche il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che hanno ribadito l’importanza del progetto, per numeri e spettacolo nell’arco dei quattro giorni del motomondiale.



Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport) e Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: