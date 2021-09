MOTOMONDIALE I Capitani Reggenti in visita al Misano World Circuit È stata una giornata fitta di impegni per gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, ospiti a Misano per il GP di San Marino. Dalla visita alla terrazza panoramica alla pit-lane passando per l’incontro con l’ambasciatore israeliano.

A pochi giorni dal 1º ottobre, gli attuali Eccellentissimi Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini sono stati chiamati ad uno degli ultimi impegni istituzionali in occasione del Gran Premio. Prima la visita alla terrazza panoramica del circuito di Misano, poi quella alla pit-lane poco prima della partenza della MotoGP. Inoltre, l’incontro con l’ambasciatore israeliano Dror Eydar con il quale i Capi di Stato si sono intrattenuti a margine dell’evento.

Presenti anche i medagliati olimpici di Tokyo Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli con quest’ultima chiamata a premiare sul podio della MotoGP. Per l’ennesimo anno il GP di San Marino e della Riviera di Rimini si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati, come spiegato dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini.

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini e Andrea Corsini.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: