I nuovi calendari del rally tricolore

Un calendario concentrato in appena 4 mesi, da fine luglio a fine novembre. Dopo settimane di attesa, a causa dell'emergenza sanitaria, ACI Sport ha reso ufficiali i calendari dei campionati italiani rally. Una stagione, quindi, pronta a ripartire rispettando i criteri e le nuove normative. Sono 6 gli appuntamenti del Campionato Italiano 2020. Si comincia il 26 luglio con il rally di Roma Capitale. A fine agosto il Ciocco mentre il 13 settembre si volerà in Sicilia, per l'edizione numero 104 della Targa Florio. Il Sanremo è in programma il 4 di ottobre mentre il rally Due Valli si correrà il 25 dello stesso mese. Gran chiusura del titolo tricolore, il 22 novembre con il Tuscan Rewind. La gara toscana sarà anche l'ultimo appuntamento del Trofeo Terra. Campionato che si aprirà il 9 agosto con il rally Città di Arezzo e Valtiberina La 48esima edizione del San Marino rally si disputerà il 29 e 30 agosto. La gara sammarinese sarà valida per il tricolore terra, campionato italiano rally storici e cross country. A completare il quadro delle gare su sterrato, il rally dell'Adriatico in programma il 27 settembre. Da sottolineare che ACI Sport, considerata la situazione attuale, ha disposto le iscrizioni gratuite per tutti i campionati del settore rally.