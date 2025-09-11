GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2025 I piloti di MotoGP si allenano e studiano il circuito a piedi e in bicicletta ll giorno che precede il weekend ufficiale del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini è dedicato ai preparativi. Curiosità, anche i piloti si allenano e studiano il circuito di corsa o in bicicletta

Utilizzano le biciclette per la ricognizione della pista, ma non si tratta di una pratica esclusiva, bensì di un metodo comune di allenamento e ricognizione alternativo, per preservare il fisico e migliorare la preparazione atletica, oltre a permettere un approccio diverso al tracciato. La vita di un pilota della MotoGP è una ricerca costante della perfezione, una testimonianza della capacità dello spirito umano di superare i limiti e raggiungere il successo. Di questo si è parlato al convegno “il futuro dello sport come volano e sviluppo per i territori” ma poi ci è bastato rivolgere lo sguardo sul circuito per scorgere i piloti studiare il percorso correndo a piedi o in bicicletta.



Sono regolari sessioni di simulazione delle piste, in questo caso di quella di Misano, analizzando ogni curva e strategia di gara. Questo approccio li aiuta a prendere decisioni rapide e precise durante le competizioni, dove ogni battito di ciglia può valere punti di in classifica. A Misano è tutto pronto per il weekend Motogp.



