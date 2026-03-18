"Idoli - Fino all'ultima corsa": il film ambientato nel mondo MotoGP Anteprima speciale a Rimini per “Idoli - Fino all'ultima corsa”, film ambientato nel mondo della MotoGP. Nelle riprese anche il Marco Simoncelli World Circuit di Misano.

Il rombo dei motori incontra il grande schermo. Il prossimo 19 marzo arriva nelle sale Idoli – Fino all'ultima corsa, pellicola diretta da Mat Whitecross, ambientata nel mondo della MotoGP. Un film che unisce sport, emozioni e rivalità familiari. La storia segue Edu, interpretato da Óscar Casas, giovane pilota impulsivo che fatica a trovare spazio nel paddock. Quando tutto sembra perduto, arriva l’occasione con Aspar, ma a una condizione: dovrà allenarsi con suo padre Antonio, ex pilota caduto in disgrazia, interpretato da Claudio Santamaria. Tra i due il rapporto è spezzato da anni di silenzi e rancori, e la pista diventa l’unico luogo dove possono ritrovarsi. Nel cast anche Ana Mena, Saul Nanni e Matteo Paolillo, protagonisti di una storia in cui la velocità non cancella i sentimenti, ma li rende ancora più estremi. Per rendere autentica l’atmosfera, la produzione ha girato per circa un anno tra Spagna e Italia, con sequenze spettacolari al Marco Simoncelli World Circuit di Misano, uno dei templi del motociclismo mondiale. Il film porta sullo schermo il dietro le quinte delle gare, il lavoro dei team e la pressione che accompagna ogni pilota prima di scendere in pista.

Prima dell’uscita ufficiale, Idoli ha vissuto una speciale anteprima al Multiplex Le Befane, dove i primi fan hanno potuto respirare l’atmosfera del paddock direttamente dalla sala cinematografica. Prima il film, poi la pista: Misano è infatti protagonista nella pellicola, e ovviamente lo sarà anche nella “vita reale” quando – dall'11 al 13 settembre – si correrà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

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