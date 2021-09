Il 1° Halloween Ronde posticipato al 13/14 Novembre

Il 1° Halloween Ronde si correrà nel week-end del 13/14 novembre 2021 invece che in quello del 30/31 ottobre. Il posticipo è dovuto a motivi di ordine pratico ed organizzativo. A fine ottobre è in programma, infatti, il Rally Città di Modena, finale dell’Aci Sport Rally Cup, quindi sarebbe difficile reperire il personale per l’Halloween Ronde. Evitando la concomitanza con il Rally Città di Modena, la Scuderia San Marino si auspica anche un numero più elevato di iscritti, per chiudere il 2021 con un grande evento.