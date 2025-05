Il 19 giugno il passaggio a San Marino della Mille Miglia

C'è la data, il 19 giugno e c'è la conferma che il passaggio a San Marino della Mille Miglia non possa mancare. La Freccia Rossa torna sul Titano dopo un anno di assenza e lo fa con una bella novità, con il transito per le strade Repubblica di San Marino nel pomeriggio e non più al mattino come in passato. La carovana delle auto d'epoca è prevista nell'ultima parte della terza giornata per la tappa che da Roma porterà le auto fino a Cervia-Milano Marittima.

"Più di 400 vetture storiche, con oltre 120 vetture del tributo Ferrari alla Mille Miglia - ha ricordato Beatrice Saottini Presidente 1000Miglia - e poi naturalmente la Mille Miglia Green che è una citazione e omaggio alla progettazione futura dell'automobile che tanto ci sta a cuore".

Il primo passaggio a San Marino risale al 1984, poi diventato un appuntamento immancabile. Sul Titano le auto si misureranno in una serie di otto prove cronometrate per poi raggiungere Piazza della Libertà per il consueto controllo timbro. Tra le sorprese anche una caratterizzazione sanmarinese. In occasione del passaggio della Mille Miglia sarà possibile ammirare anche il Restomod della Lamborghini Diablo realizzata dall'azienda sanmarinese Eccentrica. Una volta in più San Marino si conferma terra di passione per i motori tra tradizione e innovazione.

"C'è sempre stata una grande passione legata alla Mille Miglia, - ha detto il Segretario Pedini Amati - Immediatamente appena sono arrivato in questa Segreteria ho cercato di riportarla perché era già da qualche anno che non passava, c'è stato un anno, come l'anno scorso, che si è fatto un percorso diverso. Però quest'anno è tornata a pieno titolo, quindi siamo veramente contenti, la passione della Motor Valley anche per la Mille Miglia è veramente significativa, noi non potevamo che accogliere nuovamente la Mille Miglia con tutti gli onori".