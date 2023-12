Il 2023 perfetto: la Ducati festeggia con i suoi tifosi Alla Unipol Arena di Bologna, la Ducati ha festeggiato un 2023 unico. Davanti a 7000 appassionati la casa di Borgo Panigale ha festeggiato i titoli mondiali in MotoGP con Pecco Bagnaia, in Superbike con Alvaro Bautista e in Supersport con Nicolò Bulega.

7000 ducatisti per festeggiare un 2023 unico, forse irripetibile. La Unipol Arena si è colorata interamente di rosso per celebrare i grandi successi della Ducati, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Lo dicono i numeri ottenuti in questa stagione: la casa di Borgo Panigale è la migliore al mondo, un orgoglio tutto italiano. La soddisfazione più grande, ovviamente, arriva dalla MotoGP con un podio finale tutto griffato Ducati: il terzo posto di Marco Bezzecchi e la lotta entusiasmante – fino a Valencia – tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. La rimonta dello spagnolo si è interrotta sul più bello, e Pecco ha festeggiato per il secondo titolo mondiale consecutivo con la Ducati ufficiale.

Autografo sul serbatoio e repliche in edizione limitata svelate durante la conferenza stampa: così Ducati ha voluto omaggiare i “Campioni in Festa” e fare un regalo agli appassionati. Non solo MotoGP, però. Per la prima volta nella sua storia, Ducati ha vinto pure in Supersport con Nicolò Bulega e si è ripetuta in Superbike con Alvaro Bautista che – proprio come Pecco – si è laureato campione del mondo per la seconda volta di fila diventando il pilota più vincente di sempre con la Rossa tra le derivate di serie. Una serata da ricordare, anche attraverso i successi suonati dal Rockin' 1000, e da provare a ripetere nel 2024: la Ducati guarda sempre avanti.

Nel servizio le interviste a Francesco Bagnaia (campione del mondo MotoGP) e Alvaro Bautista (campione del mondo Superbike)

