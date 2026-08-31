Il 33° San Marino Revival va a Flavio Renna

I tarantini Flavio Renna e Paolo Abalsamo hanno conquistano il 33° San Marino Revival, decimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Un successo che consente al duo pugliese, al volante della Autobianchi A112, di prendersi il comando della classifica generale tricolore.

Alle spalle di Renna il pluricampione siciliano Mario Passanate, sempre su A112, e il ferrarese Sergio Sisti con la Lancia Aprilia. Quarto posto assoluto, a un soffio dal podio, per la coppia sammarinese formata da Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni su Fiat Ritmo Abarth.

La gara, che si è svolta nel weekend, è stata organizzata dalla San Marino Racing Organization (SMRO) con ben 65 prove cronometrate su un percorso di 185km snodato tra il Titano e le valli del Conca e del Marecchia.