Il 48° Circuito Rally rinviato a data da destinarsi.

La Scuderia San Marino comunica, con una nota, il rinvio del 48esimo Circuito Rally. La manifestazione era in programma l’1 e 2 maggio nella Repubblica di San Marino. Il perdurare dell’emergenza sanitaria, rende ancora difficile l’organizzazione degli eventi sul Titano. La Scuderia San Marino, nell'esprimere il rammarico per questo rinvio, sottolinea che in Italia le manifestazioni seguendo il protocollo sanitario ACI Sport, approvato per le gare nazionali ed internazionali.

