Il 49° Rally di San Marino in programma il 27 giugno 2021 La gara sammarinese sarà valida per il Campionato Italiano Rally, per il Campionato Italiano Rally Terra e per il CIR Junior.

Sono ora ufficiali le date delle serie tricolori ACI Sport per la prossima stagione. Confermati gli 8 appuntamenti per il CIR, i 6 per il CIR Terra:

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2021

14 marzo - 44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

11 aprile - 68° RALLY SANREMO - CIR JUNIOR

9 maggio - 105^ TARGA FLORIO

27 giugno - 49° RALLY SAN MARINO | 1,5 coeff. - CIRT e CIR JUNIOR

25 luglio - 9° RALLY DI ROMA CAPITALE | 1,5 coeff. - CIR JUNIOR

5 settembre - 44° RALLY 1000 MIGLIA - CIR JUNIOR

10 ottobre - 39° RALLY DUE VALLI

7 novembre - 12^ LIBURNA TERRA | 1,5 coeff. - CIRT e CIR JUNIOR



CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2021

25 aprile - 28° RALLY ADRIATICO

6 giugno - RALLY ITALIA-SARDEGNA - 1^TAPPA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)

27 giugno - 49° RALLY DI SAN MARINO - CIR JUNIOR

1 agosto – Rally Città di Arezzo – Crete senesi e Valtiberina

12 settembre - 18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

7 novembre - 12^ LIBURNA TERRA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)



