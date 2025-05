MOTORI Il 50° raduno Porsche 356 a San Marino il 23 maggio

La Romagna ospita il 50° Raduno Internazionale Porsche 356, uno degli appuntamenti più prestigiosi e longevi dedicati all'iconico modello che ha dato inizio alla leggenda Porsche. L'edizione 2025 segna un traguardo storico, riunendo 260 equipaggi quindi circa 520 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Le vetture presenti sono tutte Porsche 356, il primo modello prodotto dalla casa tedesca tra il 1948 e il 1965, oggi simbolo di eleganza, innovazione e cultura automobilistica. I partecipanti giungono in gran parte dal Nord Europa, Svizzera e Italia, ma anche da paesi più lontani come Canada, Stati Uniti e Sud Africa, testimoniando l'attrattiva internazionale dell'evento. Durante i quattro giorni del raduno, gli equipaggi affronteranno un suggestivo percorso sulle colline della Valmarecchia e del Montefeltro, attraversando, il 23 maggio (prima vettura alle 10 in Piazza della Libertà e poi sosta su Piazzale Lo Stradone), il Centro Storico della Repubblica di San Marino Patrimonio dell’Umanità UENSCO, fino a raggiungere il celebre Circuito di Misano, dove potranno vivere l'esperienza della guida in pista. Il viaggio proseguirà per Santarcangelo di Romagna fino a Ravenna. Gran finale a Milano Marittima con il tradizionale Concorso di Eleganza in cui le auto più belle verranno valutate da una giuria di esperti in un contesto di grande fascino e partecipazione. L'iniziativa è organizzata dal Registro Italiano Porsche 356, uno dei primi tre club al mondo per numero di iscritti, da sempre punto di riferimento per collezionisti e appassionati.

