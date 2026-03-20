Il 53° Circuito Scuderia San Marino aprirà la stagione dei rally sul Titano

Il tradizionale Circuito Scuderia San Marino torna ad aprire la stagione rallistica sul Titano. Tra sabato 21 e domenica 22 marzo andrà in scena una gara – organizzata proprio dalla Scuderia - che è sempre stata sinonimo di battaglie tra i vari piloti, spettacolo e tanto divertimento. Ad arricchire la 53^ edizione la scelta del percorso, che si svolgerà nella storica zona de “I Laghi”, resa celebre in tutto il mondo da Rallylegend. Con il sabato dedicato a verifiche tecniche e ricognizione, il clou sarà concentrato nella giornata di domenica con 4 prove speciali in programma: si corre dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Saranno 54 gli equipaggi al via: 41 in gara – tra moderno e storico – e ben 13 Rally Star che sfileranno lungo il tracciato. E' partita dunque la caccia ai due vincitori della scorsa edizione del Circuito: Fabrizio Ferrari nel moderno e Michele Pellegrini nello storico.

"Siamo tornati per la 53° edizione del Circuito come prima data delle nostre gare" - racconta il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva - "per partire un po' con lo spirito di divertimento tutto l'anno. La gara è super divertente come al solito, su un tracciato che è dal 2014 che non facevamo più, qua ai Laghi, una zona in cui è diventata molto famosa grazie anche a Rallylegend e noi qua ci facciamo il Circuito per una domenica di divertimento. Si torna alle quattro manche e quindi dal mattino fino al pomeriggio saremo impegnati tutti i piloti su questo bellissimo circuito, una domenica sicuramente che porterà tanto divertimento ai partecipanti. L'elenco iscritti, come tutte le nostre manifestazioni, ormai ci rende grati dell'organizzazione perché sono presenti tante auto moderne, storiche e sicuramente lo spettacolo ne porteranno tanto. Quindi il 22 marzo la zona qui dei Laghi sarà fulcro di questo circuito e aspettiamo un numeroso pubblico che in questa zona è sempre molto presente".









