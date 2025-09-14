Il Bez, tra i due Marquez

Alla fine Marco Bezzecchi ha ricevuto l'ovazione del grande pubblico di Misano. Per il pilota Aprilia è stato davvero una gran bel weekend. Pole position, vittorioso nella Sprint Race e secondo nella gara lunga dopo una battaglia con il fuoriclasse della Ducati Marc Marquez. Parte bene il riminese che contiene lo spagnolo per metà gara poi dopo il sorpasso non lo molla mai facendogli sudare e non poco la vittoria numero 99 in carriera. Con questo trionfo Marquez fa segnare il nuovo record di punti 512, e adesso è davvero ad un soffio dal laurearsi campione del mondo, potrà già esserlo in Giappone se conquisterà tre punti in più rispetto al fratello Alex, terzo a Misano. Gli altri: bene Morbidelli quarto il quale ha ingaggiato una sfida con il compagno di squadra Di Giannantonio, sesto Aldeguer davanti a Luca Marini, ottavo Quartararo, completano la top ten Olivera e Binder. Cade Pecco Bagnaia al nono giro, per l'ex campione del mondo l'ennesimo weekend difficile.

Suona l'inno di Mameli sul podio di Moto 2 con la vittoria di Celestino Vietti, Baltus e Holgado completano il podio. Nella generale resta in testa lo spagnolo Manuel Gonzales con 227 punti, seguito da Moreira e Canet

In Moto 3 successo per Josè Antonio Rueda, davanti Quiles e Fernandez. In questa classe c'è il totale dominio della Spagna con 5 piloti nelle prime 5 posizioni Rueda, Piqueras , Quiles, Munoz e Carpè. Prossimo appuntamento in Giappone nel weekend 26-28 settembre.







