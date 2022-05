Il busto di Ayrton Senna spostato al Campo Bruno Reffi

Da oggi il busto di Ayrton Senna è visibile al Campo Bruno Reffi di Città. Non una data casuale quella scelta, infatti il campione brasiliano è tragicamente scomparso proprio il primo maggio del 1994 a Imola in occasione del GP di San Marino. La proposta dell'Associazione Veterani Sportivi Sammarinesi è stata dunque accolta e il busto che ricorda il tre volte campione del mondo è stato spostato, dall'esterno del Museo dello Sport e dell'Olimpismo, nella nuova sede in Città. Una scelta fortemente voluta per permettere a tifosi e appassionati o semplici turisti di poter visitare l'opera realizzata dallo scultore Boris Pellandra.