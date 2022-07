RALLY Il capolavoro di Mārtiņš Sesks al Liepāja Rally Il pilota lettone ha vinto la gara di casa, aggiudicandosi tutte le prove speciali

Il capolavoro di Mārtiņš Sesks al Liepāja Rally.

Non è stata una semplice vittoria ma un autentico trionfo quello di Mārtiņš Sesks al Liepāja Rally, quinto appuntamento del Campionato Europeo. Sulle strade di casa, il pilota lettone è stato autore di un qualcosa difficilmente realizzabile in una gara di livello internazionale. Al debutto con una Skoda Fabia Rally 2, Sesks ha dominato dall'inizio alla fine, facendo segnare il miglior tempo in tutte le 12 prove disputate. È la prima volta nella storia del campionato europeo che un pilota stravince in questo modo, risultando il più veloce in tutti i tratti cronometrati. Secondo posto ma sempre leader del campionato europeo per Efrén Llarena Il pilota spagnolo ha chiuso con un ritardo di un minuto e 10 secondi, salvando la piazza d'onore nell’ultima prova speciale, spodestando per soli sette decimi il finlandese Mikko Heikkilä. Da segnalare il sesto posto assoluto di Hayden Paddon. Il pilota neozelandese era presente al Liepāja per fare allenamento con la Hyundai i20 N Rally2, in vista del ritorno nel Mondiale Rally. Sul risultato di Paddon pesa l’uscita di strada nella prima giornata di gara. Subito dietro Alberto Battistolli. Il pilota italiano ha chiuso al settimo posto con la Skoda Fabia Rally2 ed ha vinto il duello con lo spagnolo Javier Pardo, ottavo sulla stessa vettura. Chiudono la top ten del Liepaja rally, Simone Tempestini, sempre su Skoda Fabia e Yoann Bonato al volante di una Citroen C3 Rally2. Prossimo appuntamento dell’European Rally Cup, dal 21 al 24 luglio, con il Rally di Roma Capitale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: