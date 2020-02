Il CIP Green Power presenta la squadra per il Mondiale 2020

Una conferma e una novità per il team CIP Green Power in vista del Mondiale Moto3 2020. La conferma è Darryn Binder, prima guida della squadra già nella passata stagione, la novità è l'esordiente Maximilian Kofler, che prende il posto di Booth-Amos. Per Binder sarà la sesta stagione nell'ex 125, la quarta con una moto KTM e la seconda col team verde. Il suo 2019 non è stato brillante – 22° a quota 54, 5 posizioni e 3 punti in meno rispetto al 2018 – e di buono ha portato giusto il secondo posto in Argentina, suo secondo podio in carriera. Quest'anno però il sogno è quello di emulare il fratello Brad, campione di categoria nel 2016. "Fare molte volte come in Argentina sarebbe fantastico - scherza Binder - Sono alla seconda stagione con questa squadra e mi piace molto, sono contento di essere rimasto con loro. Senza dubbio, il mio obiettivo sarà quello di lottare sempre per il podio. Ovviamente, se sali sul podio in tutti i gran premi sei tra i piloti che lottano per il titolo, quindi il mio obiettivo sarà salirci più volte possibile".

Punterà a fare classifica invece il rookie Kofler, promosso dal Mondiale Junior Moto3. Ma non nuovo alle gare dei grandi: come wild card ha preso parte alle ultime tre edizioni del Gran Premio d'Austria e al Gran Premio di Gran Bretagna 2019, portando a casa, come miglior risultato, il 20° posto. "Correre da wild card è stata una bella esperienza - dice Kofler - anche se ho preso parte a una sola gara ho imparato tanto e voglio sfruttare questa esperienza per fare del mio meglio in questo mondiale. Sono emozionato, non vedo l'ora di iniziare la stagione in Qatar. Nei primi 4 gran premi non avrò ambizioni particolari, anche perché non conosco i tracciati. Dopo però il mio obiettivo sarà fare punti, lavorerò duro per ottenerli".