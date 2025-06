Il colpo di Basso al Rally Due Valli

Un finale emozionante al Rally Due Valli. Una gara che regala il colpo di scena e vede in un colpo solo cambiare anche il leader della classifica tricolore. Ad aggiudicarsi la 43' edizione è Giandomenico Basso. Il pilota trevigiano si aggiudica la seconda vittoria stagionale sfruttando l'uscita di Crugnola che aveva comandato la classifica fino alla sesta delle otto prove speciali previste. Il quarto appuntamento della stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally si decide negli ultimi 30 km. Nella penultima prova speciale Andrea Crugnola è incappato in una toccata che lo ha costretto a fermare la Citroen C3 quando aveva 9 secondi di vantaggio su Basso. Un episodio che ha dato il via libera al pilota della Skoda Fabia RS. Basso ha concluso il rally davanti a Fabio Andolfi con 9,8 secondi e 13,2 su Daprà. Un risultato che vale il secondo successo dopo quello al debutto al Rally del Ciocco. La classifica vede Basso al comando con 64,5 punti davanti a Crugnola fermo a 55. In gara anche due navigatrici sammarinesi: Valentina Pasini chiude 20' con Ardizzone, Daiana Dardari 27' con Cogni. Prossimo appuntamento con il CIAR il 13° Rally Roma Capitale il 12 settembre.