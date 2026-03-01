Il cordoglio della FAMS per la scomparsa di Sandro Munari

Nessuno più di Sandro Munari è stato e rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati una Leggenda dei Rally. Un simbolo, una icona. il primo a rendere popolari i rally con le sue straordinarie vittorie in una epoca indimenticabile. FAMS - Federazione Auto Motoristica Sammarinese, con il Presidente Paolo Valli e l’intero Consiglio Direttivo, si stringe con affetto ai familiari del grande “Drago”, come era conosciuto da tutti, protagonista assoluto dei Rally e amico della Repubblica di San Marino nel corso degli anni. Tra le sue ultime presenze nella nostra Terra, non dimenticheremo il prestigioso intervento come ospite ad una bella serata organizzata dal Panathlon di San Marino alcuni anni fa, insieme alle numerose partecipazioni a Rallylegend, di cui è stato sostenitore fin dalle prime edizioni.







