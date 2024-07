Il 'dottore' Rossi annuncia l'arrivo della secondogenita

“È sicuramente una femmina Dottore!” La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina". Come per Giulietta, Valentino Rossi usa l'ironia su Instagram e X per annunciare l'arrivo della secondogenita. Sempre lui "The doctor" con tanto di camice bianco e stetoscopio e Francesca Sofia Novello, sempre in bianco, così come la piccola Giulietta per informare il mondo del lieto evento. Il post sta diventando virale.

