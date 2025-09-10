GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2025 Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori Iniziato il fitto palinsesto di eventi collaterali al Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini che si terrà nel weekend a Misano

Un momento partecipato per sintetizzare i tanti aspetti che ruotano intorno al mondo dello sport. L'atleta oggi per poter raggiungere grandi livelli non può limitarsi solo alla preparazione fisica ma deve curare anche tanti altri aspetti, in particolare alimentazione e atteggiamento mentale. Presenti in sala diversi atleti sammarinesi di spicco come Gian Marco Berti, Jasmine Verbena, e Manuel Poggiali arrivato in compagnia di Enea Bastianini. Tra i relatori Filiberto Felici che ha parlato dell'impatto positivo che lo sport ha avuto sulle vite dei ragazzi che fanno parte della Federazione Sport Speciali. In ottica sport e salute hanno parlato il medico cardiologo dell'istituto sicurezza sociale Emidio Troiani, la dottoressa Anita Magalotti che ha ha illustrato la ricerca sulla pratica sportiva dei giovani a San Marino. Il nutrizionista dell'istituto sicurezza sociale Michael Bini, e collegato al tema nutrizione ha parlato l'AD della Promopharma Filippo Borsani. Interessanti le avventure sportive di Romina Saracco navigatrice Rally. Il tutto preceduto dai saluti istituzionali del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e dell'Ambasciatore d'Italia presso San Marino Fabrizio Colaceci. Entrambi hanno salutato con grande entusiasmo la nomina del pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli nuovo Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo per San Marino.

