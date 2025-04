Il graffio di Verstappen: quarta vittoria consecutiva a Suzuka

Max Verstappen conquista il Gran Premio del Giappone per la quarta volta consecutiva. Dopo la splendida pole position del sabato, il campione del mondo in carica si ripete in gara e trionfa sul circuito di Suzuka precedendo le due McLaren di Norris e Piastri. Ai piedi del podio Charles Leclerc, la migliore delle Ferrari, con Hamilton 7°.

Sesta posizione per Andrea Kimi Antonelli che, oltre a far segnare il giro più veloce, è stato anche leader del GP: è il pilota più giovane di sempre ad ottenere questo primato in Formula1. Il Mondiale torna la prossima settimana, in Bahrain.