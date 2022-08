MOTOGP Il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini presenta diversi eventi collaterali: sul Titano sfida a calcio tra piloti Venerdì e sabato debutto del Misano MotoGP Fanzone, un grande palco al Prato 1 con i piloti che incontrano gli appassionati. Domani a San Marino il MotoGP Football Match con una quarantina di piloti presenti; a Riccione il talk show Racing Woo-Doo

Piloti sempre più vicini agli appassionati di motociclismo. Gli eventi collaterali al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini hanno come obiettivo far avvicinare il pubblico ai propri beniamini. Una grande novità del weekend sarà la “Misano MotoGP Fanzone”. Al Prato 1 sarà allestito un grande palco che venerdì e sabato, ospiterà animazione, musica, e i piloti a contatto col pubblico. La gente presente in autodromo nelle due giornate potrà accedevi gratuitamente Nutrita la batteria dei piloti italiani che si alterneranno: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Riccardo Rossi, Dennis Foggia, Lorenzo Dallaporta. Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Elia Bartolini, Nicola Carraro, Alberto Surra, Andrea Migno, Mattia Pasini, Stefano Nepa e Toni Arbolino. Movimentata anche la zona paddock con le ‘case’ che hanno organizzato appuntamenti con i propri invitati nelle hospitality. Sold out da mesi le aree dedicate alle aziende.

Mercoledì al centro sportivo di Montecchio Fonte dell'Ovo a San Marino, ore 18.30 con ingresso gratuito, è in programma MotoGP Football Match.

Una quarantina di piloti hanno confermato la loro presenza in campo, per una partita divisa due tempi da 25 minuti e che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini. A Montecchio tutti i grandi piloti e tra questi anche il due volte Campione del Mondo Manuel Poggiali. A Rimini prosegue al Castel Sigismondo la mostra “ le radici della Riders”. Al The Box di Riccione il talk show Racing Woo – Doo dove con #racevolution si racconterà il nuovo concept di comunicazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

