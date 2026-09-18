AUTO STORICHE Il Gran premio Nuvolari porta 280 auto storiche a San Marino Domani le auto transiteranno per il Titano nel tardo pomeriggio, di ritorno verso nord, e si fermeranno a Rimini

Il Gran premio Nuvolari porta 280 auto storiche a San Marino.

Passerà anche per San Marino, domani pomeriggio, il 36° Gran premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia, in memoria del leggendario pilota lombardo. Le vetture sono partite questa mattina, alle 9.30, da Mantova, provincia di nascita e morte di Tazio Nuvolari, con 280 equipaggi provenienti da 20 Paesi diversi, che percorreranno 1100 chilometri.

Il tracciato passerà per Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e, appunto, San Marino. Stasera le auto si fermeranno a Cesenatico (con pernottamento a Rimini), per ripartire domattina verso Sant'Angelo in Vado, Città di Castello, l'Autodromo di Magione, Cortona e Arezzo. Il rientro passerà da Sansepolcro, dal Passo di Viamaggio e dal Titano (nel tardo pomeriggio, tra le 17 e le 17.30 all'incirca), con arrivo a Rimini, dove si terrà il tradizionale Gala Dinner dedicato a Tazio Nuvolari. A San Marino, gli equipaggi entreranno nel centro storico da via Donna Felicissima, con una sfilata che attraverserà piazza della Libertà fino alle 20.30.

Domenica 20 settembre l'ultima tappa condurrà i concorrenti verso nord, con le decisive prove cronometrate di Meldola, i circuiti cittadini di Forlì e Lugo di Romagna e la Power Stage in Piazza Ariostea a Ferrara. Dopo il pranzo nella millenaria Abbazia di San Benedetto Po, gli equipaggi faranno ritorno a Mantova per il trionfale arrivo finale in Piazza Sordello.

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