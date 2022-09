AUTO D'EPOCA Il Gran Premio Nuvolari sulle strade del Titano Il suggestivo passaggio in Piazza della Libertà per autentici capolavori di storia, meccanica e design

Vetture dal fascino intramontabile per onorare il mito del “Grande Nuvolari”, pilota leggendario, che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo. Il Gran Premio Nuvolari festeggia la 32esima edizione e lo fa con il record di partecipanti. 312 equipaggi per una gara che racchiude competizione sportiva, celebrazione storica e turismo itinerante. 48 le case automobilistiche presenti, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati e Ferrari alle inglesi Jaguar, Bentley e Aston Martin. E poi ancora Mercedes, BMW e Porsche fino alle storiche vetture gioiello, firmate Ettore Bugatti. Un viaggio straordinario, oltre 1100 chilometri a bordo di veri e propri capolavori di storia, meccanica e design. Nel corso della seconda tappa, il suggestivo passaggio nel centro storico della Repubblica di San Marino con il tradizionale "controllo timbro" in piazza della Libertà.

