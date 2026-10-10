Il Legend accoglie i Capitani Reggenti

FC_REGGENTI_AL_RALLYLEGEND

Terza giornata di RallyLegend, nel pomeriggio in programma altre 6 prove speciali, in mattinata la visita al Village degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. I Capi di Stato della Repubblica di San Marino, accolti dai Segretari di Stato agli interni Andrea Belluzzi, al lavoro Alessandro Bevitori e dal Segretario Particolare per lo Sport Alessandro Mancini, dal Presidente del Cons Christian Forcellini, e dal Presidente della Fams e organizzatore dell'evento Paolo Valli, sono stati accompagnati all'interno di quello che è il centro nevralgico di questa 24^ edizione. Dalla hospitality al palco partenze, passando per la control room e il San Marino Stadium dove hanno potuto ammirare da vicino le vetture.







