RALLYLEGEND Il Memorial Bettega debutta al Rallylegend Domenica 11 ottobre in zona Ciarulla arriva la corsa a eliminazione tra due vetture alla volta

Il Memorial Bettega debutta al Rallylegend.

Il Memorial Bettega è stato per anni uno degli appuntamenti più amati del Motorshow di Bologna: una sfida diretta, corsa a eliminazione tra due vetture alla volta, capace di regalare spettacolo puro e di raccontare, edizione dopo edizione, una delle pagine più affascinanti della storia dei rally italiani. Dopo anni di assenza, quella sfida torna a vivere, e lo fa per la prima volta nel programma di Rallylegend: domenica 11 ottobre, ultima delle tre giornate di gara, il pubblico presente a San Marino potrà assistere in prima persona al grande ritorno del Memorial Bettega. La scelta di riportarlo in vita nasce dalla volontà di far rivivere le emozioni del Motor Show di Bologna, in una formula pensata per adattarsi al contesto di Rallylegend.

Il Memorial Bettega porterà in gara sedici vetture suddivise in quattro categorie, WRC, Gruppo B, Trofeo Gruppo A e Rally2, per una sfida a eliminazione diretta. Il confronto si disputerà sulla prova speciale “The Legend”, adattata per l’occasione in un percorso di due giri per un totale di 2,88 km. Il programma della domenica prevede le semifinali e la finale del Gruppo A dalle 12:00 alle 12:55, quelle del Gruppo B dalle 13:00 alle 13:55 e quelle del WRC dalle 14:00 alle 14:55, con podi e premiazioni del Memorial alle 16:30 al Rallylegend Village.

La pianta ufficiale del percorso, con il dettaglio del tracciato, è pubblicata anche sul sito rallylegend.com. Nel Trofeo Gruppo A, che racconta una delle stagioni più affascinanti della storia del rally italiano, saranno al via Piero Liatti (Subaru Impreza Gruppo A), Gustavo Trelles (Subaru Impreza), Andrea Aghini (Lancia Delta Integrale), Andrea Navarra (Subaru Legacy), Franco Cunico (Ford Sierra Cosworth 4x4), Piero Longhi (Toyota Celica), Armin Schwarz (Toyota Celica ST165) e Raul Marchisio (Lancia Delta Integrale), affiancati da quattro vetture Rally2. Nella categoria WRC il Memorial Bettega vedrà protagonisti Dani Sordo e Martiņš Sesks, che dopo i giorni nella categoria Legend Stars affronteranno domenica la sfida a eliminazione diretta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: