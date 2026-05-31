TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Il mito della Panda 4x4 conquista San Marino per una domenica

Il leggendario modello "democratico" della Fiat è stato protagonista di un raduno organizzato dall'Automobile Club San Marino

31 mag 2026

Chi l'ha detto che per diventare un'icona serva essere campioni di stile, raffinatezza o esagerazione? Di certo non è servito alla Panda 4x4, un'auto che va oltre l'auto, una macchina che è diventata simbolo di un'epoca, nonché icona democratica, capace di unire il pragmatismo quotidiano all'ardore della sfida tecnica. Una cinquantina di queste leggende dell'asfalto ha riempito per una domenica le strade di San Marino, saturandole con il rumore di un motore che ormai è impossibile non distinguere dagli altri.

L'occasione è stato il secondo Pandaraduno 4x4, organizzato dall'Automobile Club San Marino con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. Come gli altri raduni promossi dal club, è stato un'opportunità sia per i turisti, che hanno potuto vedere così tanti modelli iconici tutti insieme, sia per i partecipanti, che hanno girato tutti gli angoli della Repubblica, anche i meno conosciuti.

Tra le novità di quest'anno c'era anche un concorso fotografico, che premierà lo scatto più suggestivo effettuato durante il raduno con un fine settimana a San Marino, offerto dalla Segreteria di Stato. Dalla polvere degli sterrati alle soste per conoscersi meglio, dalle verifiche tecniche alla partenza e il rientro nell'Aeroclub di Torraccia, c'è stato ogni tipo di occasione per mettere in mostra ogni lato delle Panda 4x4: resta solo da capire chi ne abbia catturato quello migliore.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori