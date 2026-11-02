FORMULA 1 Il Mondiale di Kimi Antonelli, l'orgoglio di San Marino e degli amici di sempre Amici, appassionati e tifosi si sono ritrovati a San Marino per vivere il trionfo di Kimi Antonelli: abbracci, lacrime e un orgoglio condiviso per un'impresa che riporta l'Italia sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni.

Ci sono vittorie che entrano nella storia e altre che entrano dritte nel cuore. A San Marino è esplosa la festa per il trionfo di Kimi Antonelli. Amici storici, appassionati e tifosi hanno vissuto ogni giro con il fiato sospeso, soffrendo insieme fino alla bandiera a scacchi. Poi, finalmente, la gioia: abbracci, lacrime di felicità e un'emozione incontenibile. Un'attesa interminabile, in una gara di 71 giri, resa ancora più insidiosa da una bandiera rossa e da una lunga interruzione. Ma Kimi non ha tremato: ha mantenuto la lucidità, ha gestito la pressione e ha portato a casa quel terzo posto che vale una carriera.

A soli 20 anni e 68 giorni diventa il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre. Una stagione straordinaria, con 9 vittorie e 16 podi (per il momento), che racconta meglio di qualsiasi parola la grandezza di questo talento. È l'orgoglio di un campione con il cuore diviso tra Italia e San Marino, ma capace di unire tutti sotto la stessa bandiera. E c'è un altro dato che rende tutto ancora più speciale: dopo 73 anni, dal trionfo di Alberto Ascari nel 1953, un pilota italiano torna sul tetto del mondo della Formula 1. Una favola bellissima, quella di un ragazzo partito da Bologna e arrivato sul tetto del mondo. E a San Marino, oggi, c'è anche un pezzetto di quel sogno.

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