TRIAL Il mondiale di Trial torna a San Marino Appuntamento sul Titano il 10 e 11 giugno

Il mondiale di Trial torna a San Marino.

Farà tappa nella Repubblica di San Marino il Campionato del Mondo di una delle specialità più funamboliche ed appassionanti dell’intero panorama motociclistico internazionale: ritorna infatti dopo 13 anni dall’ultima volta una prova del Trial GP che si svolgerà nelle giornate del 10 e 11 giugno, organizzato dalla Federazione Sammarinese Motociclistica, guidata dal presidente Paolo Michelotti. Base logistica della manifestazione sarà il Crossodromo Pino Serra della Baldasserona il quale ospiterà i grandi campioni della specialità e anche al suo interno ben tre prove no stop, mentre il restante delle prove saranno ubicate a meno di un km dall’impianto sammarinese, in località Fosso del Re, dove apposite navette trasporteranno i tanti appassionati che giungeranno da tutta Europa.

La presenza di Toni Bou, lo spagnolo plurititolato che con i suoi 32 titoli vinti, rende già avvincente ed emozionante l’evento sammarinese. Non a caso Toni Bou insieme al connazionale Jaime Busto comandano a pari punti (111) la classifica iridata dopo 3 gare: da evidenziare anche il sesto posto dell’italiano Matteo Grattarola, questo per quanto riguarda la TrialGp. Il britannico Billy Green con moto Scorpa comanda la Trial2, mentre il norvegese Jone Sandvik (Sherco) la Trial3. Tra le donne (non presenti a San Marino) leader l’inglese Emma Bristow anche lei con una Sherco. Tra le marche costruttrici a comandare le operazioni la Montesa, 186 punti seguita a tre distanze dalla GasGas, mentre al terzo posto la Sherco.

