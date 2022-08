RALLY Il mondiale fa tappa in Finlandia Il rally Mille Laghi è l'ottava prova del WRC, Kalle Rovampera punta a consolidare la classifica generale

Sullo sterrato di casa Kalle Rovampera parte come il pilota da battere. Il finlandese è sempre più vicino alla conquista del suo primo titolo mondiale. La classifica WRC parla chiaro, il 21enne della Toyota ha ben 83 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il belga Thierry Neuville. L'ottava prova del calendario può essere l'ennesima occasione per Rovampera per confermare che questo titolo non è in discussione. In sette prove il giovane finlandese ha chiuso sul primo gradino del podio ben cinque volte, aggiudicandosi anche 4 volte la power stage. Il Rally di Finlandia si apre già nel segno di Kalle Rovampera che ha fatto registrare il miglior tempo nello shakedown con 1 minuto 56,1. Cinque decimi più veloce di Esapekka Lappi. Terzo riscontro cronometrico per Ott Tanak. Questa sera la prima prova speciale delle 22 in programma fino a domenica per un totale di 322 km cronometrati. Il Rally di Finlandia, conosciuto anche come Rally Mille Laghi, è una delle gare più toste del mondo. Fino al 1989 solo piloti scandinavi sono riusciti ad aggiudicarselo. Un egemonia interrotta dallo spagnolo Carlos Sainz. L'ultimo finlandese in ordine di tempo Esapekka Lappi, mentre le ultime tre edizioni hanno visto la doppietta di Ott Tanak e lo scorso anno il successo del britannico Evans.

