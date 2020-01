RALLY Il "Montecarlo" apre il mondiale

Il "Montecarlo" apre il mondiale.

Primo appuntamento per il mondiale rally che si apre come da tradizione con il Montecarlo. I protagonisti del WRC 2020 hanno saggiato le strade del piccolo principato nel corso dello Shakedown che ha subito messo in evidenza Sébastien Ogier, che ha firmato il miglior tempo nella sua prima uscita ufficiale al volante della Toyota Yaris. Il pilota francese ha preceduto Thierry Neuville al volante della Hyundai. Il pilota belga ha chiuso con un ritardo di appena un secondo. Dietro di Neuville, il gallese Evans, altro pilota che nel corso dell'inverno ha cambiato casacca passando alla Toyota mentre comincia con il quarto tempo, l'avventura del campione del mondo in carica Ott Tanak con la Hyundai. In serata, le prime due prove speciali del rally di Montecarlo.



