RIEVOCAZIONE STORICA Il Motogiro e l'Autogiro d'Italia per le strade di San Marino Tra ieri e oggi, le due gran fondo riservate ai mezzi d'epoca hanno transitato per la Repubblica.

Il Motogiro d'Italia è la gran fondo riservata alle moto d’epoca che richiama la corsa agonistica svoltasi dal 1953 al 1957 e che, negli anni, è diventata la manifestazione di moto storiche più importante al mondo. E per la seconda volta – l'altra nel 2015 – la Rievocazione Storica delle due ruote ha fatto tappa a San Marino. Stavolta accompagnata anche dalle quattro ruote, perché oltre ai centauri, in sella a moto d'epoca e attuali, c'erano anche una cinquantina di equipaggi della terza edizione dell'Autogiro d'Italia, che ha seguito lo stesso percorso. Partita dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” nella mattinata di ieri, la carovana è arrivata a San Marino nel pomeriggio, dopo 250 km tra le province di Rimini, Pesaro Urbino, Arezzo e Forlì. Sul Titano ci sono stati il passaggio in Piazza della Libertà e, oggi, la partenza da Città direzione Chiesanuova, dalla quale il percorso è proseguito verso gli Appennini, con Todi come destinazione finale. Tra le due tappe biancazzurre c'è stato tempo anche per Cena di Gala al Kursaal, con ospite d'onore il due volte campione iridato Manuel Poggiali.

