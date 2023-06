MILLE MIGLIA Il museo della Mille Miglia a San Marino: tra Gallerie e Centro Storico Nel corso della seconda tappa la "Freccia Rossa" è passata anche per la Repubblica più antica al mondo: oltre 420 equipaggi per il celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà e per il passaggio tra le gallerie.

Un connubio perfetto: la storia della Repubblica più antica al mondo che si intreccia con una gara e con le vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Nonostante qualche goccia di pioggia, San Marino si è risvegliato con il rombo delle oltre 420 “opere d'arte” che stanno prendendo parte alla Mille Miglia, la “corsa più bella del mondo”. E' questo uno dei tanti soprannomi che la caratterizzano e che dà un'idea di cos'è, cos'è stata e cosa sarà. E il Titano è tornato ad essere uno dei punti fermi della “Freccia Rossa”, partita ieri da Brescia – come di consueto - e pronta a raggiungere Roma in serata, alla fine della seconda tappa. Che ha preso il via all'alba dall'aeroporto militare di Pisignano, a Cervia, ed è salita proprio per San Marino.

Tra gallerie e Centro Storico, lo spettacolo non è certamente mancato. Come detto, oltre 400 equipaggi provenienti da tutto il mondo sono transitati in Piazza della Libertà per il celebre controllo a timbro. Auto originali, rigorosamente costruite tra il 1927 e il 1957, per quello che – a tutti gli effetti – è un museo "in movimento" e a cielo aperto. E, quando si passa per San Marino, l'effetto è sempre “wow”.

