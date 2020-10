1000 MIGLIA Il museo viaggiante della "1000 Miglia" sul Titano La 1000 Miglia è tornata a San Marino dopo un anno di assenza. Oltre 400 auto d'epoca hanno transitato per le vie del Centro Storico, con il celebre controllo a timbro sul Pianello. A San Marino presenti anche Trussardi e Cristina Parodi.

Il rombo dei motori all'alba risveglia la Repubblica di San Marino, la 1000 Miglia è tornata sul Titano dopo un anno di assenza. Circa 400 auto d'epoca per le vie del Centro Storico – Patrimonio UNESCO – con il celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà. Un vero e proprio "museo viaggiante" con vetture – prodotte entro il 1957 - che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Scene riviste a San Marino in 37 delle 38 edizioni della 1000 Miglia, con l'unica eccezione dello scorso anno. Nel 2020, invece, la Repubblica torna ad essere protagonista con tanti spettatori – rigorosamente con mascherina – pronti a fotografare e osservare auto d'epoca.

Sul Pianello presenti anche i Capi di Stato Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini oltre ai Segretari Pedini Amati, Lonfernini e Belluzzi. Il passaggio sammarinese era parte della seconda tappa della 1000 Miglia, partita in mattinata da Cervia e che si concluderà a Roma, nella “Città Eterna”. Il prossimo 25 ottobre il ritorno della carovana a Brescia per ridisegnare, come sempre, lo storico percorso della gara disputata tra 1927 e 1957. L'unica differenza è il periodo: non più la classica primavera, ma un insolito autunno dettato dall'emergenza sanitaria. Freddo, vento e nebbia non hanno però fermato i piloti – provenienti da tutta Europa - che hanno mostrato i loro gioielli ai comuni italiani e a San Marino, unico territorio fuori dal Bel Paese per “la corsa più bella del mondo”.



