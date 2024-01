JUNIOR GP Il pilota sammarinese Gabriel Tesini al via del mondiale Junior Gp Il nuovo talento del motociclismo sammarinese correrà con l’AC Racing Team

Il pilota sammarinese Gabriel Tesini al via del mondiale Junior Gp.

Il pilota sammarinese, vice campione italiano PreMoto3, si appresta ad affrontare una nuova e affascinante avventura. Gabriel Tesini sarà al via del FIM JuniorGP™️ World Championship, il campionato a cui i giovani talenti di tutto il mondo partecipano in vista del salto nel motomondiale e che, negli anni, è stato trampolino di lancio per tanti grandi campioni. Tesini, che gareggerà nella categoria ETC, vi approda dopo gli ottimi risultati ottenuti in carriera, a partire dai titoli di campione italiano ed europeo Minimoto 2020, di vicecampione italiano al debutto nelle Minigp50 2t nel 2021, piazzamento che gli ha consentito di entrare a far parte dei Talenti Azzurri, la selezione dei migliori atleti italiani. Nel 2022 ha debuttato in PreMoto3 nel CIV, realizzando podi e gare di spessore che gli hanno consentito di conquistare il quinto posto in campionato e di aggiudicarsi il titolo di miglior rookie 2022. Nel 2023, nonostante una stagione segnata da un brutto incidente e da qualche problema, si è laureato vice campione italiano nella categoria PreMoto3. Anche in questa nuova avventura iridata difenderà i colori dell’AC Racing Team, squadra che gli è sempre stata a fianco dagli esordi in minimoto fino alla PreMoto3, passando per le MiniGp. Proseguono anche le collaborazioni con Alex De Angelis, che dallo scorso anno lo segue nelle vesti di manager, e con il coach Luca Fabrizio che da gennaio 2022 lo affianca negli allenamenti e in pista. Il campionato scatterà il 21 aprile al Misano World Circuit, unica tappa italiana, e proseguirà poi toccando alcuni dei più suggestivi circuiti europei: Estoril, Algarve, Barcellona, Jerez, Aragon e Valencia. Finalmente posso dirlo – le parole di Gabriel-: quest’anno debutterò nel mondiale JuniorGp nella categoria ETC insieme alla squadra con cui sono cresciuto, l’AC Racing Team. Un immenso grazie va ad Alessandro Cassinari, Riccardo Rama e al mio super manager Alex De Angelis che, insieme a tutte le persone che mi sono vicine, hanno permesso tutto questo. Sarà veramente tosto affrontare questo campionato ma, come sempre, non mi tirerò indietro di fronte a nulla e lotterò fino all’ultimo centimetro di asfalto per cercare di raggiungere i miei obbiettivi”. “Per Gabriel è un’opportunità d’oro – aggiunge Alex De Angelis-. Se l’è meritata a suon di fantastici risultati in tutte le categorie nelle quali ha corso fino ad oggi".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: