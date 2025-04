Il Rally Bianco Azzurro è di "Dedo", nello Storico trionfo per Marcello Colombini

La prima volta di Alfredo De Dominicis, in arte “DEDO”. E' il pilota teramano a conquistare l'edizione numero 24 del Rally Bianco Azzurro che – come sempre – ha regalato emozioni e colpi di scena a non finire, anche per le incerte condizioni meteo. Cinque prove speciali portate a casa sulle sette in programma al volante della Skoda Fabia Evo: bravo “DEDO” a costruirsi il vantaggio negli stage in notturna e gestirlo nella mattinata di domenica, tra la “Corianino-Montegiardino” e “La Casa-Canepa”. De Dominicis ha chiuso con 12 secondi di vantaggio su Paolo Segantini: l'alfiere Volskwagen si è tolto la soddisfazione di aver fatto segnare il miglior tempo nelle altre due speciali. Duello tutto sammarinese per il gradino più basso del podio: alla fine l'ha spuntata Jader Vagnini su Davide Simoncini, entrambi su Skoda Fabia.

La bandiera sammarinese sventola più alto di tutti nello Storico, con il successo di Marcello Colombini. Il pilota della BMW M3 E30 ha regolato il connazionale Michele Pellegrini – che si è “consolato” con il premio riservato agli Under 25 – e Andrea Dini, terzo classificato nella speciale classifica.