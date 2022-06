Il Rally con il campionato ERC che ha fatto tappa in Polonia

Il polacco Miko Marczyk ha vinto il Rally di Polonia quarto appuntamento del campionato ERC. Il pilota della Skoda Fabia si è imposto di 10 secondi sul finlandese Tom Kristensson. Il polacco si è aggiudicato la gara casa confermando di aver un bel passo per tutto il tempo del rally. Miko Marczyk ha preso il comando al termine della settima prova speciale, per poi non lasciare più la vetta della classifica generale.

Già al termine della prima tappa il polacco guidava con un vantaggio di 20 secondi su Kristensson. L'uscita dalla gara di Solans ha portato tutti i piloti in gara a non forzare troppo per dare un'occhiata alla classifica del campionato nel quale le gare disputate sono già quattro su un totale di otto che potrebbero diventare sette. Gara intelligente quella di Efren Llarena che con il quarto posto si porta a casa 19 punti che fanno decisamente comodo in classifica visto che lo spagnolo adesso balza in testa con 89 punti davanti al connazionale Solans fermo a 65. Una strategia seguita anche da Simone Tempestini, salito al terzo posto assoluto del campionato grazie al quinto finale in Polonia.

Sul terzo gradino del podio è salito l'estone Ken Tom con Ford Fiesta. Alberto Battistolli chiude settimo l'ultima prova speciale e sale fino all'ottavo posto finale. In salita la gara di Simone Campedelli che già dopo la prima tappa era nella parte bassa della classifica. Da segnalare anche i 4 punti raccolti da Tempestini nella power stage vinta da Vaidotas Zala. Prossimo appuntamento con l'ERC il Rally di Lettonia, poi quello di Roma Capitale e della Repubblica Ceca. Da valutare se ci saranno le condizioni per recuperare l'ottava prova del calendario.

