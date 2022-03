Il rally del Ciocco apre il campionato italiano 2022

Per gli appassionati di rally l'attesa è finalmente finita. Domani e sabato, sulle strade della Garfagnana, si corre la 45esima edizione del rally del Ciocco, prima prova del Campionato Italiano Assoluto. Si tratta del primo dei sette appuntamenti della stagione tricolore e sono previste diverse novità. La più importante è che per la prima volta, la gara toscana si disputerà tutta su asfalto. Aumentano fino a 120 i chilometri cronometrati per un totale di 12 prove speciali e un percorso complessivo di 370 km. In totale sono 97 equipaggi iscritti al rally del Ciocco e al via ci saranno tutti i principali protagonisti del panorama nazionale.

L'uomo da battere sarà ancora una volta Giandomenico Basso, navigato da Lorenzo Granai. Il pilota di Montebelluna che in carriera ha vinto per 4 volte il titolo tricolore, farà il suo debutto ufficiale sulla Hyundai i20. Ritorno al futuro per Andrea Crugnola e Pietro Ometto che ritrovano una Citroen C3 con al quale vinsero il titolo nel 2020. Novità invece per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. Il pilota savonese correrà la stagione 2022 con una Skoda Fabia Rally2. Stessa vettura anche per i campioni italiani su asfalto, Stefano Albertini in coppia con Danilo Fappani. Si comincia domani con le prime 3 prove speciali. Ben più impegnativo il programma del sabato con 9 tratti cronometrati e arrivo previsto nel tardo pomeriggio.