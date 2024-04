RALLY Il Rally della Val d'Orcia fa il pieno di iscritti Partirà sabato con le prime prove speciali il Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Il sammarinese Jader Vagnini cercherà di replicare il grande risultato dello scorso anno, quando arrivò 5° assoluto.

Boom di iscritti per il Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Oltre 110 al via della gara in Toscana, di cui 87 in lotta per il moderno. Un entry list incredibile, a partire – ovviamente – da Paolo Andreucci. Il 15 volte campione italiano, le ultime 3 di fila nel CIRT, sarà il grande favorito dopo aver vinto la scorsa edizione nonostante la fitta nebbia. Non mancheranno però i rivali, pronti a dar filo da torcere al garfagnino della Citroen. Su tutti Alberto Battistolli, a caccia del successo con la Skoda Fabia dopo il prestigioso secondo posto ottenuto all'esordio nel Rally di Foligno. Menzione d'onore – e non potrebbe essere altrimenti – per Mikko Heikkila che ha dominato proprio la prova d'apertura del tricolore su strade bianche. La Toyota è sembrata veloce e affidabile nelle mani del pilota finlandese che si sta preparando anche per la prima dell'Europeo, in Ungheria la settimana successiva.

Carichi anche Tommaso Ciuffi e Umberto Scandola oltre al sammarinese Jader Vagnini che, lo scorso anno, centrò una straordinaria quinta posizione sugli sterrati senesi. Programma del Val D'Orcia spalmato su due giorni: sabato in programma le qualifiche in mattinata – riservate alle Rally2 - e le prime due speciali nel pomeriggio, domenica il grosso con i restanti 7 stage prime dell'arrivo a Radicofani.

