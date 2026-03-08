RALLY Il Rally di Foligno parla finlandese: Korhola vince la "prima" del CIRT 2026 Il giovane finlandese, al volante della Skoda Fabia, si è imposto nel round d'apertura del Campionato Italiano Terra. Alle spalle di Korhola la Lancia di Gryazin e il boliviano Bulacia. Il migliore degli italiani è Alberto Battistolli, quarto assoluto

Il Rally Città di Foligno ha acceso i motori del Campionato Italiano Terra con una gara spettacolare e di livello internazionale, che ha incoronato come grande protagonista Benjamin Korhola. Il “flying finn” - finlandese volante - ha dominato le strade sterrate umbre al volante della Škoda Fabia, imponendo un ritmo impressionante lungo le nove prove speciali e conquistando ben sei scratch. Una vittoria costruita fin dalle qualifiche del venerdì e confermata con una gara condotta con autorità, chiusa anche con il secondo tempo nella power stage. Korhola ha controllato la corsa con grande sicurezza, riuscendo a gestire il vantaggio senza dover ricorrere a rischi eccessivi. 10 i secondi di vantaggio su Nikolay Gryazin, protagonista di una corsa molto combattuta con la nuova Lancia Ypsilon portata al debutto internazionale su sterrato. Gryazin ha dimostrato subito la competitività della vettura conquistando anche tre prove speciali, anche se la sua partecipazione non era valida ai fini della classifica del campionato.

Alle loro spalle è tornato protagonista sugli sterrati italiani Marquito Bulacia che ha chiuso terzo assoluto e secondo tra gli iscritti al CIRT. Dopo un avvio prudente, il boliviano ha progressivamente aumentato il ritmo fino a conquistare la prima power stage della stagione e i tre punti bonus, terminando comunque con un distacco di 47 secondi da Korhola. Non sventola dunque la bandiera italiana sul podio perchè Alberto Battistolli e Matteo Fontana si fermano rispettivamente in quarta e quinta posizione, dopo una bella battaglia. Foligno che ha dunque aperto nel modo più spettacolare possibile la stagione 2026 del Terra, lanciando fin da subito chiari segnali. Prossimo appuntamento l'11 e il 12 aprile con il Rally della Val d'Orcia.

