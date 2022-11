RALLY Il Rally di San Marino torna nel Campionato Italiano Assoluto La 51^ edizione del Rally di San Marino è stata inserita all'interno del calendario del Campionato Italiano Assoluto. Nel weekend, invece, si corre il penultimo appuntamento del CIRT al Rally delle Marche: con un terzo posto Andreucci sarebbe campione.

Il Rally di San Marino torna nel Campionato Italiano Assoluto.

Un passaggio fondamentale per la volata scudetto del Campionato Italiano Terra. Il Rally delle Marche, in programma nel weekend, è il penultimo round del tricolore riservato agli specialisti delle strade bianche. E che strade: il Balcone rappresenta, storicamente, uno dei punti fissi per il rally su terra e anche quest'anno non farà eccezione. A Cingoli, in provincia di Macerata, sono 73 gli equipaggi iscritti con 9 prove speciali in programma, per un totale di 56 chilometri cronometrati.

Partirà davanti a tutti il leader Paolo Andreucci. Il pilota garfagnino comanda la generale con 60 punti dopo aver inanellato quattro vittorie in altrettante gare: in Val d'Orcia, all'Adriatico, al San Marino e ai Nuraghi. Vien da sé che l'alfiere Skoda è ad un passo dalla conquista del titolo: ad Andreucci basterà, infatti, un terzo posto per essere matematicamente campione. In caso sarebbe il secondo consecutivo nel CIRT, il tredicesimo in Italia per una leggenda vivente delle quattro ruote. Per un Andreucci in versione ragioniere, ci sono dei rivali che invece dovranno dare il tutto per tutto per tenere vive le speranze in vista dell'ultimo appuntamento al Rally del Brunello, calendarizzato per il 10 e 11 dicembre con coefficiente 1.5. Il primo inseguitore è Enrico Oldrati, seguito da Giacomo Costenaro e Massimiliano Tonso. Al Rally delle Marche, poi, presenti altri due protagonisti: uno è Alberto Battistolli, reduce dal settimo posto assoluto nell'Europeo, l'altro è il sammarinese Jader Vagnini che sarà al via con una Skoda Fabia Rally2. E' tutto pronto, dunque: sabato 12 il via con lo shakedown, domenica 13 tutte le speciali.

Nel frattempo ACI Sport ha pubblicato l'elenco dei rally nei vari campionati italiani 2023 e c'è subito un gradito ritorno: quello del Rally di San Marino nel Tricolore Assoluto con coefficiente 1.5.



I più letti della settimana: