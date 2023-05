RALLY Il Rally Italia Sardegna compie 20 anni: si corre dall'1 al 4 giugno Nell'isola dei Quattro Mori va in scena il sesto appuntamento del Mondiale WRC con numeri da record: 74 equipaggi iscritti da 27 nazioni, 332km di prove speciali, oltre 1000 persone coinvolte nell'evento organizzato da ACI.

Da Sanremo alla Sardegna, dalla prima edizione sull'isola del 2004 al 2023. Il Rally Italia compie 20 anni tra i Quattro Mori e si preannuncia come un evento senza precedenti, per equipaggi e copertura televisiva. 74 iscritti in rappresentanza di 27 nazioni, per una gara valida come sesto appuntamento del Mondiale WRC. Oltre 1000 persone coinvolte, un percorso da 332km cronometrati e suddivisi in 19 prove speciali. Si parte giovedì 1 giugno da Olbia, si chiude domenica 4 con il podio finale. 365 giorni fa vinse Ott Tanak con la Hyundai, quest'anno i pretendenti sicuramente non mancheranno. Grande soddisfazione da parte di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI organizzatore del Rally Italia Sardegna.

Nel servizio l'intervista di Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI

