Il Rally Sierra Morena apre la stagione 2026 dell'Europeo

Il sipario si alza: il Rally Sierra Morena inaugura ufficialmente la nuova stagione del Campionato Europeo e lo fa con numeri da grande evento. Sono 53 gli equipaggi al via, in rappresentanza di 20 nazioni, pronti a sfidarsi su 13 prove speciali per oltre 200 chilometri cronometrati sulle insidiose strade andaluse. Subito spettacolo già dallo shakedown: l’idolo di casa José Antonio Suárez firma il miglior tempo nello stage di qualifica, precedendo il campione in carica Miko Marczyk. Più attardati gli italiani: Andrea Mabellini chiude quinto – protagonista del ritorno ufficiale di Lancia nell'Europeo dopo 33 anni, mentre Giandomenico Basso è settimo (lui che già due volte ha conquistato il titolo continentale). Occhi puntati proprio su Marczyk, che apre la stagione dell'ERC con il numero uno sulla sua Škoda Fabia: il polacco punta a confermarsi al vertice, promettendo un ritmo ancora più alto. Ma la concorrenza è serrata.







