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Il Rally Sierra Morena apre la stagione 2026 dell'Europeo

Al via il Rally Sierra Morena, primo appuntamento del Campionato Europeo. Sarà una stagione tutta da seguire, con diversi piloti in lizza per il titolo continentale.

di Alessandro Ciacci
17 apr 2026
Il Rally Sierra Morena apre la stagione 2026 dell'Europeo

Il sipario si alza: il Rally Sierra Morena inaugura ufficialmente la nuova stagione del Campionato Europeo e lo fa con numeri da grande evento. Sono 53 gli equipaggi al via, in rappresentanza di 20 nazioni, pronti a sfidarsi su 13 prove speciali per oltre 200 chilometri cronometrati sulle insidiose strade andaluse. Subito spettacolo già dallo shakedown: l’idolo di casa José Antonio Suárez firma il miglior tempo nello stage di qualifica, precedendo il campione in carica Miko Marczyk. Più attardati gli italiani: Andrea Mabellini chiude quinto – protagonista del ritorno ufficiale di Lancia nell'Europeo dopo 33 anni, mentre Giandomenico Basso è settimo (lui che già due volte ha conquistato il titolo continentale). Occhi puntati proprio su Marczyk, che apre la stagione dell'ERC con il numero uno sulla sua Škoda Fabia: il polacco punta a confermarsi al vertice, promettendo un ritmo ancora più alto. Ma la concorrenza è serrata.




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