RALLY Il ricordo di... Silvio Stefanelli

Il mondo dei motori piange Silvio Stefanelli, navigatore simbolo del rally sammarinese. Se n'è andato questa mattina, dopo una lunga malattia, aveva solo 56 anni. Era cresciuto con la passione per i rally e per una disciplina che nel corso degli anni, lo ha fatto diventare un punto di riferimento a San Marino e non solo. Persona gentile, sincera, copilota di grande esperienza e qualità, Silvio Stefanelli era ben voluto da tutti, perché lui per tutti, aveva sempre un consiglio da dare.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La sua è stata una carriera luminosa, cominciata nel lontano 1990, come navigatore di Filippo Reggini al San Marino Rally. Un escalation continua che lo ha portato a correre ben 241 gare con 12 vittorie. Ventitré le presenze nel mondiale WRC con le indimenticabili partecipazioni alla fine degli anni novanta, al rally di Sanremo e al Montecarlo in coppia con Jader Vagnini, che di Silvio era soprattutto un amico. Premiato con la medaglia d'oro al merito sportivo, Silvio Stefanelli è stato co-pilota di Massimo Ercolani, Daniele Ceccoli, Paolo Valli, Alex Raschi, Giovanni Zonzini e Loris Baldacci con il quale partecipò al campionato del mondo, gruppo N.

In diverse edizioni del Rally Legend è stato navigatore di Sandro Munari, o meglio, fu proprio il campione del mondo del 1977 che lo volle al suo fianco nella grande kermesse sammarinese. Tra le sue vittorie più belle, il successo ottenuto nel 2006 da co pilota di Giuliano Calzolari al " Lathi Historic rally in Finlandia, gara valevole per il campionato europeo rally Storici. La scomparsa di Silvio Stefanelli lascia un vuoto enorme, soprattutto tra gli amici di Murata che sottolineano come le sue note e la sua voce, saranno per sempre, il nostro ricordo...



I più letti della settimana: