Il ritiro di Petter Solberg

Petter Solberg ha annunciato il ritiro dalle corse. "Sono 20 anni che corro ed è davvero tanto tempo, per questo ho deciso di dire stop", ha dichiarato Il pilota norvegese che vinse il mondiale con la Subaru - vettura a cui ha regalato un'ulteriore notorietà tra gli appassionati di rally. Nel 2014 e 2015 si è aggiudicato anche due titoli iridati nel Rallycross. Si ritira, non il pilota che ha vinto di più, ma sicuramente uno di quelli che ha regalato spettacolo, divertimento, risultati e abbinando queste caratteristiche ad una umanità non comune.