FORMULA UNO Il ritorno è ancora sotto il segno della Mercedes

La Formula Uno ritorna e rispetto all'era pre Covid non è cambiato nulla. Nelle libere del mattino in Austria primo Lewis Hamilton su Mercedes, secondo Valterino Bottas su Mercedes. Terza posizione per la Racing Point del messicano Perez. Quarto tempo per il ferrarista Vettel, solo nono Charles Leclerc.



