TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:47 Consiglio Grande e Generale: lunedì riprende il confronto sulla riforma IGR 19:02 Malgrati: "Stiamo crescendo". Battisti: "adesso ci vuole grande umiltà" 18:43 Domagnano-Cailungo, Mezzadri e Bua: "Risultato troppo pesante, penalizzati dagli episodi" 18:40 Domagnano-Cailungo, Fusco e Bonetti in coro: "Stiamo facendo bene, non vogliamo fermarci" 18:34 Venezuela: portaerei USA Ford verso i Caraibi. Alta tensione a Caracas 18:23 Il Domagnano non si ferma: 3-0 al Cailungo 18:05 Appartamento in fiamme a Fiorentino, incendio domato nella notte 17:25 Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo 17:09 Il Domagnano corre: 3-0 al Cailungo. Pennarossa in zona playoff 17:03 Il calcio piange Giovanni Galeone
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Il Ronde Halloween va a Pisi nel Moderno e Pellegrini nello Storico

2 nov 2025
©PHOTOZINI
©PHOTOZINI

Alessio Pisi bissa il successo del 2023 e trionfa nella quinta edizione del Ronde Halloween, la gara che ha chiuso la stagione dei rally a San Marino. Navigato da Massimo Bizzocchi, il pilota biancazzurro - al volante della Skoda RS - si è imposto nel Moderno davanti ad Alex Ferrari e Federico Francia.

Nello Storico seconda vittoria consecutiva per Michele Pellegrini, con Alessandro Casadei alle note su Lancia Delta Integrale. Sul podio anche Andrea Dini e Nicolò Brigliadori.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori